رئيس الحكومة يقوم بجولة تفقدية لجنوب العاصمة طرابلس

طرابلس 21 أبريل 2021( وال) -قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد “عبدالحميد الدبيبة”، بجولة تفقدية، اليوم الأربعاء، رفقة وزير المواصلات والإسكان والمرافق، ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة، للوقوف على الأضرار والمساكن المدمرة.

والتقى السيد الرئيس خلال الجولة، بأهالي المناطق المتضررة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالب العودة إلى مساكنهم.

وأوضح السيد الرئيس خلال الجولة، أنه سيتم إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم، بالإضافة إلى استكمال أعمال المسح وإزالة الألغام.( وال ـ طرابلس) س خ

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