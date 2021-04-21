وفد أممي يبحث آلية تحسين وصول المساعدات الإنسانية

وصل إلى مدينة مصراتة صباح اليوم، وفد عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، برئاسة المنسقة الجديدة فى ليبيا، جورجيت غانيون، يرافقها ممثلون عن البرنامج الأممي للتطوير الإنمائي، ومكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حيث عقد الوفد فور وصوله اجتماعا بحثوا فيه بعض الإشكاليات التي تواجه سير عمل بلدية مصراتة في الجانب الإنساني والتعليمي والصحي، وسبل تقديم الدعم للمنظمات الأممية لتحسين وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تقديم الاستشارات اللازمة لرفع مستويات المعيشة وتفعيل دور المرأة والشباب في عملية التنمية الوطنية.

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