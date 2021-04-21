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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

21 April, 2021

شرعت بلدية بنغازي، في أعمال صيانة مبنى مركز خدمات الكلى في منطقة الهواري ،يشمل تجديد خطوط السباكة والعزل لدورات المياه، والقيام بأعمال التحويرات حسب المُخطط له مع إدارة المركز، كذلك القيام بأعمال مُعالجات الرطوبة المُنتشرة في أغلب الحوائط .

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن مشروع صيانة المركز، من تنفيذ من شركة الرفيق للمُقاولات العامة والإستثمار العقاري وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .

وفي وقت سابق أعلنت بلدية بنغازي، انطلاق مشروع صيانة وتحوير مركز الجراحات التخصصية الهواري، دون الإشارة إلى قيمة تنفيذ مشروعات الصيانة في كلا المرفقين الصحيين