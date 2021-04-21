صحيفة “مالطا توداي”: إحباط تهريب شحنة أسلحة قبل وصولها إلى ليبيا

أكدت صحيفة “مالطا توداي” أن جمارك فاليتا صادرت حاوية تحمل نحو 900 بندقية مزيفة من طراز “أ ك 47” كانت في طريقها إلى ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن إدارة الجمارك قولها إنه تم الإبلاغ عن الحاوية أمس الثلاثاء على أنها تحمل مصنوعات حرفية يدوية، مشيرة إلى أنه عثر على بنادق مقلدة أثناء عملية التفتيش من نفس الشكل والوزن للبنادق الحقيقية.

وقالت إدارة الجمارك المالطية إن هذه البنادق ربما كانت معدة للاستخدام كأسلحة للتدريب العسكري وفق تعبيرها، مؤكدة أنها أحالت القضية إلى مجلس مراقبة العقوبات في إطار الحظر المفروض على بيع أسلحة إلى ليبيا.