في صورتين..الإيطالي جوزيبي سكالورا يعيده الحنين إلى طرابلس

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين للإيطالي جوزيبي سكالورا ، وهو من مواليد طرابلس سنة 1940 و تحديداً من منطقة بالخير.

أٌخذت الصورة الاولى عندما كان يُقيم في ليبيا سنة 1962 و أخذت الصورة الثانية في 2021 خلال زيارة أداها إلى طرابلس.

وعاش جوزيبي سكالورا في ليبيا طيلة 30 سنة و خرج منها في سنة 1970 و لم يرجع لمسقط رأسه الا بعد 46 سنة أي في سنة 2016 وزار ليبيا في 2018 و2019 و 2021.

وفي محاضرة بعنوان “شواهد تاريخية على نواصي شوارعنا الطرابلسية” كان جوزيبي أحد المشاركين فيها عام 2018 تحدث تحدث بلغة عربية بسيطة دمجها مع الإيطالية عن ذكرياته ومشاهداته بالمدينة القديمة وأهم الأحداث التي عاصرها، وأسماء المحلات والشوارع والمناطق بطرابلس وعرج على ذكر الأطعمة والصناعات ورفاق الطفولة والشباب.