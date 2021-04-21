دراسة: الصناعة المتراجعة لــ” البن” قد ينقذها “كوفيا ستينوفيلا”

(رويترز) –

في الغابات الاستوائية الكثيفة في سيراليون، أعاد علماء اكتشاف نوع طواه النسيان من البن لم يظهر في البرية منذ عقود وهو نبات يقولون إنه يمكن أن يساعد في ضمان مستقبل هذه السلعة المهمة التي تعرضت للخطر بسبب تغير المناخ.

وقال الباحثون إن النبات المسمى “كوفيا ستينوفيلا” لديه تحمل أكبر لدرجات الحرارة العالية من البن العربي الذي يمثل 56 % من الإنتاج العالمي و “بن” روبوستا الذي يمثل 43 %.

وأضاف الباحثون أنه تبين أن بن ستينوفيلا له نكهة قوية مماثلة للبن العربي، فيما قال عالم النبات “آرون ديفيز” الذي قاد الدراسة التي نُشرت في دورية “نيتشر بلانتس إن ستينوفيلا” كان يزرع في أجزاء من غرب أفريقيا ويصدر إلى أوروبا حتى أوائل القرن العشرين قبل التخلي عن محصوله بعد إنتاج بن روبوستا.

وبالفعل يعاني كثير من المزارعين في مختلف أنحاء حزام زراعة البن في العالم من الآثار السلبية لتغير المناخ وهي مصدر قلق شديد في أوساط صناعة البن التي تدر مليارات الدولارات.

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