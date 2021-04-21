المدينة الرياضية تشهد إقبالا من الأطفال وذويهم خلال شهر رمضان

بمجهودات شبابية، تشهد المدينة الرياضية بالزنتان، نشاطات رياضية وترفيهية خاصة بشهر رمضان المبارك، ما يحفز الأطفال وذويهم على ارتياد المدينة باعتبارها المتنفس الوحيد الذي توجد به ألعاب ترفيهية خاصة بالأطفال.

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