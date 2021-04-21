وزير الصحة يبحث الضوابط وآليات التعاون مع منظمة الصحة العالمية

طرابلس 21 أبريل 2021 ( وال )- خصص الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الصحة الدكتور ” علي الزناتي ” صباح اليوم الأربعاء مع رئيس البعثة والممثلة عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا ” إليزابيث هوف ” لبحث آليات التعاون مع المنظمة، ووضع الضوابط التنظيمية للعمل .

وطالب ” الزناتي ” خلال الاجتماع الذي حضره مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور ” بدر الدين النجار ” و مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة ” خالد عطية ” بضرورة التنسيق المباشر مع وزارة الصحة كقناة رئيسية وحيدة قبل الشروع في أي نشاط فيما يخص إدارات الوزارة أو الجهات التابعة لها.

وأكد وزير الصحة على تقديره للمجهودات التي تقدم من قبل المنظمة، ولكن التزام المنظمة بالضوابط هو من أجل إعادة تنظيم آليات التعاون.

كما اشترط وزير الصحة على منظمة الصحة العالمية في ليبيا ضرورة إعطاء العلم المسبق للوزارة حول كل ما يخص الإمدادات الطبية ومكان توزيعها.

وفيما يتعلق بملف جائحة كورونا المستجد تم وضع آلية التعاون فيما يخص توفير جرعات اللقاح عن طريق لجنة التطعيمات.

من جهتها، أكدت الممثلة عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا ” إليزابيث هوف ” دعمها الكامل لبرنامج مكافحة السرطان بليبيا، مضيفة بأنها ستسعى لجلب المختصين إلى ليبيا للعمل معاً على تطوير استراتيجيات البرنامج.

وقالت ” هوف ” إن ليبيا عضو في منظمة الصحة العالمية، وأنها من الدول السباقة في دفع قيم الاشتراكات، مؤكدة التزام المنظمة بالعمل تحت إطار وزارة الصحة. (وال- طرابلس)

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