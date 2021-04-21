ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 April, 2021

تحتضن مدينة نالوت بمنارة الاستقامة ،المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده على مستوى مراكز التحفيظ بالمدينة.

وتشتمل المسابقة التي ينظمها مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية نالوت، بالتعاون مع أهل البر والإحسان، على جوانب حفظ النصف الأخير، والربع الأخير، والأجزاء الخمسة الأخيرة، والثلاثة الأخيرة، وجزئي عم وتبارك، والأحزاب الثلاثة الأخيرة.

حيث شارك فيها ما يقارب ستين متسابقا ومتسابقة تم ترشيحهم من خمسة عشر مركزا، في عشرة جوانب من القرآن الكريم..