وزيرة الخارجية ورئيس ديوان المحاسبة يبحثان آليات ترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج

طرابلس 21 ابريل 2021 ( وال ) – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا مع رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” لمناقشة رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج

كما بحث الاجتماع الذي حضره عدد من مستشاري الوزارة والديوان تنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج وملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج.

وناقش الاجتماع ملاحظات الديوان حول قرارات الإيفاد الصادرة عن وزير الخارجية المفوض خلال عامي 2020- 2021م

وقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي أبداها الديوان على أداء عمل الوزارة . (وال- طرابلس)

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