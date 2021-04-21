«مالية النواب»: اتفاق مبدئي على إعادة الميزانية للحكومة لتعديلها في 10 أيام

أعلن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، أن الجلسة التي تستكمل مناقشة بنود الميزانية من المقرر انطلاقها الساعة 2:00 ظهرا.

وقال «بالكور»، في تصريحات صحفية، «أن ثمّة اتفاقا مبدئيا على ضرورة إرجاع مقترح الميزانية للحكومة لتعديلها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ومعطيات الاقتصاد الوطني»، مؤكدا ضرورة إرجاع مقترح الميزانية للحكومة للتعديل، ومن ثم اعتمادها من المجلس.

وأوضح أن عملية التعديل يجب أن يكون في غضون 10 أيام، مشيرا إلى أن المجلس أوصى بتضمين مرتبات المواطنين أصحاب الإفراجات المالية في الميزانية لهذا العام.

وشدد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب على ضرورة وجوب تخفيض الميزانية إلى 79 مليارا حتى تكون منطقية متوازنة متناسبة مع معطيات المرحلة.