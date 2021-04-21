السفارة الأمريكية: نورلاند ناقش مع “عيسى عبدالمجيد” رؤيته للانتخابات وأحداث تشاد

التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند أمس الأربعاء، بأحد قيادات التبو، عيسى عبد المجيد منصور، وذلك في تونس.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الطرفين ناقشا خلال اللقاء أهمية إجراء الانتخابات كما هو مقرر في ديسمبر 2021، وضمان تمثيل كافة المكونات الثقافية بشكل عادل في الهياكل السياسية الليبية.

وأوضحت السفارة أن نورلاند ناقش مع منصور رؤيته لديناميكيات التبو في جنوب ليبيا وتشاد.

وبحسب البيان، “وصف منصور الجهود المقلقة من قبل بعض العناصر الليبية الداخلية وكذلك القوى الخارجية مثل فاغنر لدعم العمليات العسكرية ضد تشاد من الأراضي الليبية”.

وتابع البيان: “يسلط هجوم المتمردين الأخير على نجامينا الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لتوطيد السيادة الليبية عبر انتخابات وطنية التي من شأنها تمكين حكومة قوية يمكنها السيطرة على حدود ليبيا وبناء هيكل عسكري موحد”.

يشار إلى أن تشاد تشهد توترا بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في مواجهة مسلحة مع متمردين يقول الجيش التشادي إنهم دخلوا البلاد عائدين من ليبيا.