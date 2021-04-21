على خلفية مقتل ديبي.. الدبيبة يدعو إلى التهدئة وعدم تأجيج الصراع في الجارة تشاد

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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء إلى التهدئة وعدم تأجيج الصراع في الجارة تشاد؛ يأتي ذلك على خلفية مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي.

في تغريدة له عبر صفحته بتوتير قال الدبيبة، ” تعازينا الحارة للشعب التشادي في مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي”.

وأكد الدبيبة رفضه لأي تواجد خارجي مفتوح داخل ليبيا واستغلالها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وكان قد لقي الرئيس التشادي إدريس ديبي مصرعه إثر تعرضه لإصابة على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين وذلك بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة بنسبة 80 في المئة من الأصوات.

وأعلن الجيش التشادي عن إقامة مجلس عسكري انتقالي بقيادة الجنرال محمد كاكا، نجل الرئيس الراحل، لتولي السلطة في البلاد.

وكانت حملة إدريس ديبي الانتخابية أعلنت اليوم أنه توجه إلى “خطوط جبهة كي ينضم إلى قوات تحارب الإرهابيين”.

وهاجم متمردون في يوم الانتخاب أحد مراكز حرس الحدود وتقدموا مئات الكيلومترات داخل الأراضي التشادية عبر الصحراء. وكانت المعلومات تفيد بأن المتردون كانوا قد تحركوا داخل الأراضي التشادية عبر الحدود الليبية مع تشاد.