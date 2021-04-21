السفارات الليبية.. محور لقاء نجلاء المنقوش مع رئيس ديوان المحاسبة

اجتمعت وزيرة الخارجية الدكتورة نجلاء المنقوش مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة، بحضور عدد من مستشاري الوزارة والديوان -حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

كما تمحور اللقاء على مناقشة رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية في الخارج، بما في ذلك تنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج وملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية.

كما تطرق الجانبان إلى ملاحظات الديوان حول قرارات الإيفاد الصادرة عن وزير الخارجية المفوض خلال عامي 2020- 2021م، فيما خلص الاجتماع إلى الإتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي أبداها الديوان على أداء عمل الوزارة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية