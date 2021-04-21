«الصحة»: وصول 12 ألف جرعة لقاح كورونا إلى المنطقة الجنوبية

قال عبد الرحمن البهلول، مدير الإعلام والتثقيف بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، إنه وصل 12 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى المنطقة الجنوبية عن طريق شاحنات مبردة.

وأضاف «البهلول» في تصريحات متلفزة، «أن الجرعات تتمثل في 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي وألفي جرعة من لقاح استرازينكا»، مؤكدا أن حملة التطعيم ستبدأ فور الانتهاء من الترتيبات الخاصة بها.

وأشار مدير الإعلام والتثقيف بوزارة الصحة إلى أن نسبة الإقبال على التسجيل في منظومة الراغبين في الحصول على اللقاح جيدة جدا، داعيا المواطنين إلى المبادرة والتسجيل حتى يتحصلوا على التطعيم.

وأضاف البهلول أن عملية تنفيذ الحملة تسير بسلاسة في كل المدن الليبية، ولم يعلن بعد عن وصول كميات أخرى من اللقاح، وأن نتائج الرقابة على الأدوية والأغذية للقاح الصيني لم تعلن بعد.