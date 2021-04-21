الدبيبة: تعازينا الحارة للشعب التشادي ونرفض استغلال ليبيا لزعزعة استقرار المنطقة

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعازيه إلى تشاد جراء مقتل الرئيس إدريس ديبي.

‏وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “تعازينا الحارة للشعب التشادي في مقتل الرئيس إدريس دبّي، وندعو جميع الأطراف التهدئة وعدم تأجيج الصراع في الجارة تشاد”.

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية التأكيد على رفض أي تواجد للقوات الأجنبية داخل ليبيا، واستغلال أراضيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن الجيش التشادي، قد أكد أول من أمس الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبي، متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة، حيث جاء مقتله غداة إعلان فوزه بولاية رئاسية سادسة.

ويقول الجيش التشادي الذي فرض حالة الطوارئ في بلاده، إن المتمردين قدموا من ليبيا.

وطالب التكليف، القوات بضرورة مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.

إلى ذلك، طالب مجلس النواب، الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية تحسبًا لتداعيات الوضع في تشاد، مشددا على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية 5+5، في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وأهاب المجلس، بكافـة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها.

وفي رد فعل سريع، أمر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الأربعاء، كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب إلى اتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.

وقال تكليف صادر عن مكتب القائد الأعلى، والذي حمل رقم (11): “إلى كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب. تتخذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية والتعامل مع أي أهداف معادية مع إبلاغنا بتطورات الأوضاع لحظة بلحظة”.