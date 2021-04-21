ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

21 April, 2021

جرى صباح الثلاثاء إجراءات التسليم والاستلام بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة لمركز الأمراض السارية والمناعة ببنغازي ،بحضور اللجنة الفنية المُشكلة من قبل ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية.

ويذكر أن عملية التسليم والاستلام تمت وسط أجواء سادتها المحبة، حرصاً من الجميع على تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الوزارة، وذلك لضمان خدمات أفضل للمركز، والذي بدوره يقدم خدماته لشريحة واسعة من المواطنين بمدينة بنغازي وضواحيها.