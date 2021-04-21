ليبيا الان

إيطاليا: وجودنا في ليبيا “سيستمر”

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، الأربعاء، أن وجود بلاده في ليبيا سيستمر في إطار “البعثة الثنائية للمساعدة” تنفيذا الاتفاقية المُوقّعة في ديسمبر 2020، مع وزير الدفاع بحكومة الوفاق السابقة.

وقال غويريني، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، إن بلاده أنشأت من خلال الاتفاقية مع ليبيا، “طاولة دائمة مع السلطات العسكرية الليبية لتحديد ومتابعة برامج التأهيل والتدريب”، وفق ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.

وبيّن الوزير أن الاتفاقية تُحدد “خطوط تعاون مثل مجالات الصحة العسكرية والتدريب المتخصص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، مع ضمان الدعم اللازم للمؤسسات الليبية بعد إعادة التنظيم المستقبلي لقواتها الأمنية الموحدة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك