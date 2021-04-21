إيطاليا: وجودنا في ليبيا “سيستمر”

أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، الأربعاء، أن وجود بلاده في ليبيا سيستمر في إطار “البعثة الثنائية للمساعدة” تنفيذا الاتفاقية المُوقّعة في ديسمبر 2020، مع وزير الدفاع بحكومة الوفاق السابقة.

وقال غويريني، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، إن بلاده أنشأت من خلال الاتفاقية مع ليبيا، “طاولة دائمة مع السلطات العسكرية الليبية لتحديد ومتابعة برامج التأهيل والتدريب”، وفق ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.

وبيّن الوزير أن الاتفاقية تُحدد “خطوط تعاون مثل مجالات الصحة العسكرية والتدريب المتخصص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، مع ضمان الدعم اللازم للمؤسسات الليبية بعد إعادة التنظيم المستقبلي لقواتها الأمنية الموحدة”.

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