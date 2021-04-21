ارتياح شعبي بعد تكليف الصديق الصور بمنصب “النائب العام”

عبّر ليبيون عن ارتياحهم بعد اعتماد مجلس النواب، تكليف الصديق الصور بمنصب “النائب العام”، بتصويت أغلب الأعضاء الذين حضروا جلسة الثلاثاء.

وشغل الصديق الصور منصب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في السنوات الأخيرة، وقاد تحقيقات واسعة بقضايا تتعلق بالإرهاب والإتجار بالبشر والفساد.

يُذكر أن مكتب النائب العام في طرابلس أطلق أواخر العام الماضي وبداية العام الجاري، حملة للتفتيش على عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي طالما كانت محور نقاشات مهمة وحساسة لدى الأوساط الشعبية، التي تشكو من فساد مستشرٍ في ليبيا؛ أرهق ميزانية الدولة وجعل صادراتها تتراجع وعجزها يتزايد.

ونتج عن الحملة توقيف عشرات المسؤولين البارزين في المؤسسات والشركات التابعة للدولة، منها الشركة العامة للكهرباء.

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