وصول لقاحات استرازينيكا إلى مدينة هون

وصلت إلى مكتب الرعاية الصحية الأولية لبلدية الجفرة الكائن في مدينة هون أولى شحنات لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا من نوع ” أسترازينكا ” قادمة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس .

وأكد مدير مكتب الخدمات الصحية بالجفرة “أحمد الصغير ميلاد” لـــــ 218 أن (هذه الشحنة ستتبعها شحنات أخرى من لقاحات التطعيم ضد كوفيد _19 ولكن يجب أولاً على مواطني البلدية وساكنيها التسجيل في منظومة التطعيم لأن هناك إقبال ضعيف جداً حيث تم تسجيل فقط 150 طلب لتلقي التطعيم في بلدية يصل تعدادها إلى مايقرب الــ 70 ألف نسمة .

وقال مدير حملة التطعيم بالجفرة “أمحمد أبوبكر عامر” لـــ 218 إن (موعد انطلاق حملة التطعيمات سيبدأ خلال يوم أو يومين و تنتظر لجنة التطعيمات بالبلدية قوائم وأسماء المسجلين بشكل رسمي لتبدأ بعدها حملة التطعيمات في جميع مراكز الرعاية الصحية بالبلدية في مدنها الخمس هون وودان والفقهاء وزلة وسوكنة.

يذكر أن عدد اللقاحات التي وصلت في هذه الشحنة الأولى يبلغ 320 جرعة وتنطلق الحملة صباح اليوم الخميس الساعة العاشرة والبداية من مركز الرعاية الصحية في مدينة هون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية