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مصرف ليبيا المركزي ينبه المصارف التجارية بأنه سيتم فرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها بشأن السيولة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 22 أبريل 2021 ( وال )- نبه مصرف ليبيا المركزي كافة للمصارف التجارية بأنه سيقوم بفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها بشأن السيولة .

وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير” خلال اجتماعه بإدارات المصارف التجارية – الجمهورية، الوحدة، الصحارى، التجاري الوطني ومصرف شمال أفريقيا – على ضرورة التسريع في عملية تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن ومعالجة الشكاوى التي ترد بشأن عدم حصول الزبائن على دفتر الصكوك من فروعها إضافةً إلى حث المصارف على تسريع تحويل المرتبات إلى حسابات المستفيدين دون تأخير .(وال- طرابلس)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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