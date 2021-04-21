صحيفة مصرية: مطار القاهرة الجوي يستقبل أولى رحلات الخطوط الليبية السبت المقبل

توقعت صحيفة «أخبار اليوم» المصرية استئناف الرحلات الجوية بين مصر وليبيا السبت المقبل، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يستقبل مطار القاهرة الدولى أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية 24 أبريل الجاري بعد انقطاع دام سنوات.

وذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي بعد لقاء الوفد الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري مع نظيرة الليبي خلال زيارة الوفد الأخيرة الي العاصمة الليبية طرابلس بصحبة 11 وزيرا منهم الكابتن محمد منار وزير للطيران المدني المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى خلال لقاء الحكومتين المصرية والليبية توقيع اتفاقيات عدة، منها استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومصر وعودة سير الرحلات الجوية مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد بين البلدين فى مجال الطيران ونقل البضائع ونقل العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية.

يذكر أنه تم إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين منذ سنوات وقد نجحت مصر فى مد جسور التعاون المشترك مع الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار والتواصل مع القيادة السياسية التي تم اختيارها بإرادة الشعب الليبي الحر.

وقد تم التقارب بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران الذي امتد منذ شهور بالبدء في تعمير وصيانة الطائرات الليبية داخل هناجر طائرات مصر للطيران والتنسيق مع الشركات الليبية في تقديم خدماتها الفنية في مجالات الشحن الجوي و توفير قطع الغيار للطائرات الليببة.