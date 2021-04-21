مساعي وزارة الداخلية للتطوير الإداري والملاكات

عقدت اللجنة المركزية الدائمة للتطوير الإداري والملاكات في وزارة الداخلية اجتماعها الخامس -الأربعاء- بديوان الوزارة الداخلية، بحضور رئيس اللجنة عميد جمال صفر وأعضائها-وفقاً لما نشرته المنصة الإعلامية للداخلية.

وناقش المجتمعون تشكيل لجان فرعية لحصر القوة البشرية داخل الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة وعضوية رؤساء مكاتب شؤون الضباط والأفراد والموظفين وتقنية المعلومات والاحتياط العام، كما تخلل الاجتماع تقديم عروض مرئية لتطوير منظومات حصر وتصنيف الموارد البشرية بالوزارة بما يضمن الاستخدام الأمثل لكافة الموارد المادية والبشرية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن هذه اللجنة تم إعادة تشكيلها بقرار من وزير الداخلية عميد خالد مازن رقم “16” للعام الجاري 2021م وتخضع لإشراف مباشر من الوزير وتهدف إلى تطوير العمليات والنظم الإدارية والشرطية والتقنية لكافة مكونات الوزارة بما ينسجم مع رؤيتها وإستراتيجية عمل حكومة الوحدة الوطنية.

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