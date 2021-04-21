“السني”: خروج المرتزقة من ليبيا أمر حتمي

طرابلس 21 أبريل 2021 (وال)- قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” إن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أمر حتمي.

وأضاف “السني” في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه يجب أن يتم ذلك وفق آلية تتفق عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضح أن خروج المرتزقة بأسلحتهم سيعيد تدوير الصراع في ليبيا وزعزعة أمن الجوار والمنطقة كما يحدث الآن.

وأشار أنهم يسعون إلى عقد جلسة في مجلس الأمن بالخصوص بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية. (وال- طرابلس)

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