شركة سرت للنفط: سنضطر لإيقاف الإنتاج خلال 72 ساعة بسبب الأزمة المالية

حذرت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، من إيقاف إنتاجها خلال 3 أيام، بسبب الأزمة المالية.

وقال الشركة في بيان طالعته “الساعة 24″، إن مسعـود موسى رئيس مجلس الإدارة وجه رسالة عاجلة إلى رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط، أحاطـه خلالها بعـدم قدرة الشركة على الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية مما يضـطر الشركـة إلى تخفيـض الإنتاج وتوقفـه نهائياً في غضون 72 ساعـة، على حد قولها.

وأرجـعَ موسى السبـب في اتخـاذ هذا القرار، إلى “الوضع المالي الحرج جداً الذي تمر به الشركة وعدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين وتراكـم الديـون ونقـص قطع الغيـار والزيـوت والمـواد الكيميائية اللازمـة لعمليات التشغيـل” وفق قوله.

رئيـس مجلـس إدارة شركة سرت، دعا في ختام رسالته المؤسسـة الوطنيـة للنفـط إلى مخاطبـة الجهات المسؤولـة لتوفير الميزانيـات اللازمـة لاستمرار تشغيـل تلك الوحـدات.

وأضاف بيان الشركة أنها تعاني وبشكل كبير من شح الميزانية التشغيلية والرأسمالية التي لم يتم تسييلها منذ ما يزيد عن سبعــة أشهــر مما ترتــب عنه عجــز شديد في توفيــر قطع الغيار والمواد اللازمــة لاستمــرار الإنتــاج.

وفـي شـأن متصـل، أفاد “إدريس أحمد إبراهيم” مدير إدارة الإنتاج المكلف بالشركة، بأن كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية وضواغط الرفع الصناعي بالغاز بحقول الشركة قاربت على النفاد، مما ينذر بتوقف مفاجئ إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها عاجلا.