بلدية بنغازي: صيانة مركزيّْ “خدمات الكلى” و “الجراحات التخصصية”

تكثف بلدية بنغازي هذه الأيام أعمال الصيانة لبعض المراكز الصحية حيث شرعت في صيانة مركز خدمات الكلى مع أعمال السباكة والعزل لدورات المياه وإجراء بعض التحويرات حسب المخطط له مع إدارة المركز ومعالجات الرطوبة المُنتشرة في أغلب الجدران، بتنفيذ من شركة الرفيق للمقاولات العامة والاستثمار العقاري تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية .

كما شرعت البلدية في أعمال الصيانة لمركز الجراحات التخصصية الكائن في منطقة الهواري وتشمل الدور الأول الخاص بقسم جراحة مسالك الأطفال والدور الثاني زراعة الكلى والدور الثالث قسم السمعيات وتشخيص ضعف السمع بحيث يتم إزالة الحوائط الداخلية والخارجية للمباني المستهدفه لغرض التحوير والتجديد والأعمال الكهربائية والسباكة، بتنفيذ شركة الزهراء الدولية للمقاولات والاستثمار العقاري -حسب ما ذكره المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

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