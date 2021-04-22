وزير خارجية الأردن لـ”المنقوش”: ندعم كل جهود الحل السياسي في ليبيا

ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في جهود حل الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الوزيرين أكدا على حرصهما على متابعة مخرجات الاتصال الهاتفي الذي جرى بين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يوم أول من أمس الثلاثاء، في إطار تعزيز العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.

وهنأ الصفدي خلال المحادثات نظيرته الليبية على استلامها مهامها وزير خارجية ليبيا، وجدد ترحيب المملكة باستلام الحكومة الليبية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لمهامها، متمنيا لها التوفيق والنجاح في إنهاء الأزمة في ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار وفق الخطوات التي توافق عليها الليبيون.

وأكد الصفدي أن المملكة ستظل تقف إلى جانب ليبيا داعمة لكل جهود التوصل للحل السياسي الذي توافق عليه الليبيون ويحمي ليبيا ويحقق طموحات شعبها ويحفظ أمنها واستقرارها .

بدورها، استعرضت المنقوش تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود توحيد المؤسسات الليبية ودور الحكومة الحالية في إدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 .

وأكد الوزيران الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وثمنت المنقوش مواقف الأردن الداعمة لليبيا والمسار السياسي المستهدف الخروج من الأزمة ، وأكدت الحرص على تطوير العلاقات الأخوية في مختلف المجالات .

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين واللقاء في أقرب فرصة.