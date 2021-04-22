الحويج: وزارة الاقتصاد ستتخذ كل الإجراءات لدعم مشروع شبكة ليبيا للتجارة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مشروع شبكة ليبيا للتجارة امحمد الدرويش لمناقشة خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة والعراقيل التي تواجه استكمال المشروع.

وضمّ الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، وكيل الوزارة المكلف رجب خليل، وحضره لفيف من مدراء الإدارات والمكاتب.

واستعرض خلال الاجتماع خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة خلال المدة (2021 – 2023)، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة المشروع في استكمال مرحلة التنفيذ وسُبل تذليلها.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل على تفعيل دورها بالجهات التابعة لها، وستتخذ كافة التدابير والإجراءات لدعم إدارة مشروع شبكة ليبيا للتجارة، حتى تتمكن من القيام بمهامها وتنفيذ شبكة ليبيا للتجارة والمشروعات المرتبطة مع كافة الجهات ذات العلاقة.