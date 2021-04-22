“الخارجية الليبية”: نتطلع لانتقال سلمي للسلطة في تشاد دون إراقة دماء

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن عميق أسفها تجاه الأحداث الجارية في جمهورية تشاد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان طالعته “الساعة 24″، إنها تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الجارية في جمهورية تشاد الشقيقة، التي أدت إلى وفاة الرئيس إدريس ديبي .

وأضاف البيان: “وفي الوقت الذي تعبر فيه الوزارة عن عميق أسفها لهذا المصاب الجلل، فإنها تتطلع إلى انتقال سلس وسلمي للسلطة دون إراقة دماء، وتأمل من الجالية الليبية المتواجدة في تشاد التواصل مع السفارة الليبية في انجامينا، أو السفارة الليبية في جمهورية الكاميرون لتوفير أية مساعدة ممكنة خلال هذه الأزمة”.

وفي هذا الصدد، تعلن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إنشاء غرفة طوارئ لمتابعة الوضع عن كثب، متمنية للشعب التشادي الوصول إلى حل مستدام وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع البلد الشقيق.

يشار إلى أن الجيش التشادي، قد أكد أول من أمس الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبي، متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة، حيث جاء مقتله غداة إعلان فوزه بولاية رئاسية سادسة.

ويقول الجيش التشادي الذي فرض حالة الطوارئ في بلاده، إن المتمردين قدموا من ليبيا.

وطالب التكليف، القوات بضرورة مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.

إلى ذلك، طالب مجلس النواب، الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية تحسبًا لتداعيات الوضع في تشاد، مشددا على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية 5+5، في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وأهاب المجلس، بكافـة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها.

وفي رد فعل سريع، أمر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الأربعاء، كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب إلى اتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.

وقال تكليف صادر عن مكتب القائد الأعلى، والذي حمل رقم (11): “إلى كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب. تتخذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية والتعامل مع أي أهداف معادية مع إبلاغنا بتطورات الأوضاع لحظة بلحظة”.