مديرية أمن بنغازي تطلق حملة لضبط عصابات التسول في المدينة

أخبار ليبيا 24

أطلقت مديرية أمن بنغازي، الأربعاء، حملة لضبط عصابات التسول تمكنت خلالها من ضبط عدد من المستولين في عدة مواقع متفرقة بمدينة بنغازي.

وبحسب بيان المديرية تأتي الحملة بتعليمات مباشرة من العميد ونيس الشكري، مدير أمن بنغازي، لضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن، خصوصًا في شهر رمضان.

وأوضحت المديرية إلى أن المتسولين يستغلون حاجة الناس للأجر والثواب في رمضان، مشيرة إلى ازدياد عدد المتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًّا، منوهة إلى أنها عصابات ممنهجة ومنظمة تعمل بشكل دوري على ظاهرة التسول، ويكتسبون منها أموالًا طائلة.

وبحسب البيان، قال العميد ونيس الشكري، “إن هذه الحملة لن تتوقف حتى تنتهي ظاهرة التسول بجميع أنواعها، وضبط ضعاف النفوس الذين يروجون لها، خصوصًا أنهم يساهمون في زرع الفوضى في الأسواق والطرقات العامة، علاوة على كونها تحمل خلفها عدة محاذير أمنية”.