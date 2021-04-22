“أبوسليم”.. وصول حافظات اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أشرف فريق الأزمات والطوارئ في بلدية أبوسليم بمدينة طرابلس على توفير عدد 2 حافظات طعوم ، حيث تستخدم الحافظة الأولي مركزاً لتخزين رئيسي للقاحات ويستخدم المبرد الثاني خلال عملية المناولة اليومية خلال إعطاء اللقاح للمواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن ( هذه الخطوة تأتي بناء علي توصيات اللجنة الطبية المشرفة علي اللقاح بالبلدية، في ظل تأخر الجهات المعنية في توفير المستلزمات والمعدات المطلوبة للحفاظ علي جودة اللقاح وسيتم قريباً افتتاح أول مركز لتقديم اللقاحات للمواطنين بعد استكمال التجهيزات والاشتراطات المطلوبة)، استعداد لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأهالي “بوسليم” وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها في هذا المجال.

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