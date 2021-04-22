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“أبوسليم”.. وصول حافظات اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشرف فريق الأزمات والطوارئ في بلدية أبوسليم بمدينة طرابلس على توفير عدد 2 حافظات طعوم ، حيث تستخدم الحافظة الأولي مركزاً لتخزين رئيسي للقاحات ويستخدم المبرد الثاني خلال عملية المناولة اليومية خلال إعطاء اللقاح للمواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن ( هذه الخطوة تأتي بناء علي توصيات اللجنة الطبية المشرفة علي اللقاح بالبلدية، في ظل تأخر الجهات المعنية في توفير المستلزمات والمعدات المطلوبة للحفاظ علي جودة اللقاح وسيتم قريباً افتتاح أول مركز لتقديم اللقاحات للمواطنين بعد استكمال التجهيزات والاشتراطات المطلوبة)، استعداد لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأهالي “بوسليم” وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها في هذا المجال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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