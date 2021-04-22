مشروع تنقية مياه الصرف الصحي ومعالجتها في زليتن

بدأت في “زليتن” خطوات الأعمل الأولى لإنجاز مشروع تنقية مياه الصرف الصحي بمنطقة “ازدو”، حيث بدأت شركة قمة الأندلس للمقاولات بتنفيذ الأعمال المدنية بمشروع استكمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأحواض تجميع المياه المتدفقة من شبكة الصرف الصحي بالبلدية-حس ما أورده المكتب الإعلامي التابع للبلدية .

وأضاف المكتب أن الأعمال المنجزة حتى الآن هي تنظيف الأحواض وإزالة طبقة الأسفلت وأعمال النجارة والتسليح وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 180 يوماً تحت إشراف إدارة المشروعات والشؤون الفنية ببلدية زليتن .

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