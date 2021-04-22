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رئيس جديد للجامعة الأسمرية في زليتن

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشرف عميد بلدية زليتن، المهندس مفتاح حمادي على مدار الأيام الماضية على حوار لأهل المدينة متعلق بالجامعة الاسمرية ورئاستها، في سياق التزام المجلس البلدي بدوره مظلة منتخبة-حسب ما ذكره المكتب الإعلامي.

ورشح عن التداولات، تسمية الدكتور “محمد عبد الحفيظ” رئيساً للجامعة الأسمرية والدكتور “خالد أحمد الفلوس” وكيلاً للشؤون العلمية بالجامعة، وبهذا خاطب “العميد”، وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الذي أصدر بدوره قراراً ينص بتكليف المعنيين .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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