رئيس جديد للجامعة الأسمرية في زليتن

أشرف عميد بلدية زليتن، المهندس مفتاح حمادي على مدار الأيام الماضية على حوار لأهل المدينة متعلق بالجامعة الاسمرية ورئاستها، في سياق التزام المجلس البلدي بدوره مظلة منتخبة-حسب ما ذكره المكتب الإعلامي.

ورشح عن التداولات، تسمية الدكتور “محمد عبد الحفيظ” رئيساً للجامعة الأسمرية والدكتور “خالد أحمد الفلوس” وكيلاً للشؤون العلمية بالجامعة، وبهذا خاطب “العميد”، وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الذي أصدر بدوره قراراً ينص بتكليف المعنيين .

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