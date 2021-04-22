طقس ليبيا: التوقعات الجوية ودرجات الحرارة اليوم الخميس 22 ابريل ( خريطة )

توقعت تقارير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الخميس 22 ابريل 2021 ان تكون الاجواء متقلبة على مناطق الشمال الغربي، فيما تشهد أغلب المناطق الجنوبية إحتمال سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة و ذات طابع متفرق على بعض مناطق الجنوب الغربي.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية..:

مناطق الشمال الغربي:

تسيطر على الأجواء طقس صيفي متقلب خلال نهار اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا على بعض المناطق .

وتكون حركة الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على أغلب المناطق مع هبات قوية أحيانا متوقعة على مرتفعات الجبل الغربي بحيث قد تتخطى سرعتها حاجز 70 كم/س مما تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق .

وتكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها خلال فترة الظهيرة تتراوح ما بين ( 27°_ 36°) وتسجل إنخفاض يوم الجمعة على ساحل غرب طرابلس ومناطق الجبل الغربي .

مناطق الشمال الشرقي:

تشهد الاجواء طقس دافئ متوقع نهاراً على معظم المناطق ، مع سماء صافية أغلب الاوقات قد يتخللها تكاثر للسحب العالية من حين لأخر على بعض المناطق .

وتكون حركة الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام ، قد تنشط بشكل نسبي على سهل بنغازي ومناطق إجدابيا وبعض المناطق الداخلية .

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة تتراوح عموما مابين ( 21°_ 27°) وتسجل إرتفاع طفيف يوم الجمعة على أغلب المناطق .

مناطق الوسط والجنوب:

تكون الأجواء صيفية ساخنة منتظرة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق وخاصة على مناطق الجنوب الغربي حيث تكون الاجواء صيفية تماما ، والسماء غائمة على أغلب المناطق مع إحتمال سقوط امطار خفيفة وقد تكون رعدية على بعض المناطق .

وستكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على مناطق الجنوب الشرقي والمناطق الوسطى معتدلة بشكل عام ، في حين تكون جنوبية شرقية نشطة السرعة على مناطق الجنوب الغربي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق .

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة تتراوح إجمالا مابين ( 30°_ 39°) وتستمر مرتفعة خلال يوم الجمعة على كافة الأنحاء .

حالة البحر

بينما ستكون حالة البحر خفيف الموج على الساحل الشرقي ، في حين يكون مضطرب نسبيا على ساحل الخليج والساحل الغربي ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين 0.8_ 1.9 متر ،، والرؤية جيدة على طول الساحل .

ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين 17°_ 18° مئوية على طول المياه الليبية .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي