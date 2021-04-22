«الرعيض»: إذا أردنا مصلحة ليبيا علينا دعم «حكومة الدبيبة»

أعرب عضو مجلس النواب محمد الرعيض، عن أسفه لتأجيل مجلس النواب اعتماد مشروع قانون ميزانية حكومة الدبيبة.

وقال «الرعيض» في منشور له عبر فيسبوك، “يؤسفني تأجيل اعتماد الميزانية لحكومة الوحدة الوطنية بجلسة مجلس النواب اليوم بشأن مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021”

وتابع؛ “ميزانية حكومة الوحدة الوطنية تقدر بمبلغ 21 مليار دولار حسب سعر الصرف الجديد وهي أقل ميزانية منذ أكثر من 15 عاما على الرغم من زيادة الأسعار حول العالم بشكل غير عادي”.

وأردف أن “المؤسسات الليبية مكبلة بالديون، ومنذ عشر سنوات لم يتم إصلاح طريق أو شبكة مياه أو أي مرافق أخرى”، لافتًا إلى أن “جميع البلديات بحاجة كبيرة للمساعدة”.

وأكد «الرعيض» أنه لا يعتقد أن “الزيادة في الميزانية الآن ستعود على ليبيا سلباً، حيث اضطرت أغلب دول العالم للزيادة من ميزانياتها للتعامل مع جائحة الكورونا وتداعياتها على الاقتصاد.”.

وختم منشوره قائلًا؛ “لقد شهدنا في السنوات الماضية إهدار عشرات المليارات في التدمير بدلا من استخدامها للبناء، لقد أعطينا هذه الحكومة الثقة كي تعمل ليس من أن أجل أن نكبلها بهذا الشكل، إذا أردنا مصلحة ليبيا فعلينا أن ندعم الحكومة وأن نسمح لعجلة الاقتصاد بالدوران”.