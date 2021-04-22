«العثامنة»: القوات المسلحة هي الضامن الوحيد لانتخابات ديسمبر

رأى المحلل السياسي الدكتور عبدالله العثامنة، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، هي صورة طبق الأصل من حكومة السراج، مشددا على أن القوات المسلحة هي الضامن الوحيد لانتخابات ديسمبر 2021.

وقال العثامنة في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اتفاق الطائف عام 1989 لم يحقق شيئا للبنان حتى يومنا هذا. والمراحل الانتقالية لن تؤدي لاستقرار دولة او استعادة وطن”.

وأضاف “حكومة الدبيبة هي امتداد وصورة شبه طبق الأصل لحكومة السراج. طوق النجاة هو قواتنا المسلحة وهي الضامن لانتخابات ديسمبر 2021”.