كوبيتش: على مجلس النواب سن قاعدة دستورية للانتخابات واعتماد الميزانية بسرعة

ليبيا- رحب المبعوث الأممي يان كوبيتش بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في اجتماع كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا.

ترحيب كوبيتش المتضمن لموقف الرئيس المشارك سفير ألمانيا كريستيان باك المماثل والمرحب بمشاركة الدبيبة ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس في الاجتماع الذي عقد الأربعاء، تضمن الترحيب باعتماد قراري مجلس الأمن 2570 و 2571 لسنة 2021.

وأضاف كوبيتش في بيان صادر عن البعثة اطلعت عليه صحيفة المرصد: إن القرارين يعكسان أولوياتهما وأهدافهما المشتركة، ويحثان السلطات والمؤسسات الليبية على تنفيذهما بالكامل. مجددًا تأكيده على طبيعة المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة.

وأوضح كوبيتش أن هذه المهمة تتمثل في ضمان إجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، مرحّبًا في ذات الوقت باجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى في تونس خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ9 من أبريل الجاري ونتائجه.

ودعا كوبيتش مجلس النواب إلى توضيح وسن القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات، وذلك في موعد أقصاه الأول من يوليو المقبل، والإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من استعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكهرباء.

وشدد كوبيتش على وجوب ضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد، واتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الأطراف المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، مع معالجة الوضع الإنساني وزيادة تكثيف الاستجابة لجائحة كورونا.

ونبه كوبيتش لأهمية حماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين واللاجئين والمهاجرين وتعزيز المصالحة الوطنية، معربًا عن قلقه بشأن تأثير النزاع على دول الجوار، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وسوء استخدامها، وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة.

واختتم كوبيتش البيان بالتشديد على على كون التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ما زال أمرًا بالغ الأهمية، حاثًا جميع الفاعلين على الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها من دون تأخير، والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية