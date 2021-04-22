فريق فني هندي يصل سرت خلال أيام لصيانة محطة كهرباء الخليج

أعلن مدير عام محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت مهندس حبيب أبوقرين وصول فريق من الخبراء بشركة هندية متخصصة خلال الأيام المقبلة لإجراء أعمال صيانة بالمحطة.

وأوضح أبوقرين أن الفريق سيستمل صيانة مولد الوحدة الرئيسي، من أجل دخول الوحدة الأولى على الإنتاج بقدرة 300 ميغاوات، حسب تصريح نقلته صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأكد أن الكوادر الفنية بالمحطة استطاعت التغلب على أكبر المشكلات بها، بعدما تمكنوا من تشغيل غلاية الوحدة الرئيسية.

ومنذ أكثر من عام ونصف، توقفت الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية بسرت عن العمل نتيجة أعطال فنية.

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