المحكمة الأوروبية تأمر بسحب اسم “عائشة القذافي” من قائمة العقوبات

أمرت المحكمة الأوروبية، سحب اسم عائشة القذافي ابنة معمر القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات العام 2011، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.

وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي في حكمها على أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية.

ويتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأوروبية لوكالة فرانس برس إن “المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا و سيقرر كيفية المضي قدما”.

وأضاف المتحدث أن “الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران”.

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