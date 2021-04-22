أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مصحوبة بدرجات حرارة مرتفعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب غالبية مناطق البلاد اليوم الخميس، مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية أن موجة الحر ستنكسر غدا الجمعة على الشمال الغربي، مع رياح نشطة وتكاثر للسحب على بعض مناطق الوسط والجنوب الغربي.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على سرت ومصراتة، والرياح جنوبية شرقية، نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية، نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، بينما تكون شمالية شرقية معتدلة على طبرق والجغبوب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على طبرق ومرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و38 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، مثيرة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية.

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