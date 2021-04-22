«خبراء هنود» يصلون سرت خلال أيام لصيانة محطة الخليج البخارية

أكد المهندس حبيب أبوقرين، مدير عام محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، تشغيل غلاية الوحدة الرئيسية بمحطة كهرباء الخليج.

وقال «أبو قرين» تصريح خاص لإدارة الأعلام ببلدية سرت، نشرته الصفحة الرسمية للبلدية على فيسبوك، إن “الكوادر الفنية بالمحطة استطاعت التغلب على أكبر المشاكل حيث تمكنوا من تشغيل غلاية الوحدة الرئيسية بالمحطة”.

وأضاف أن “الترتيبات جارية لاستقبال فريق من الخبراء بالشركة الهندية خلال الأيام القادمة لاستكمال صيانة مولد الوحدة الرئيسي والدخول بالوحدة الأولى بالمحطة على الشبكة بقدرة 300 ميجاوات”.

جدير بالذكر أن الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية بسرت متوقف عن العمل منذ أكثر من عام ونصف نتيجة أعطال فنية.