وزير الدفاع الإيطالي: “سنستمر في التواجد بليبيا عبر مهمة المساعدة الثنائية”

صرّح وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إن بلاده ستستمر في “التواجد في ليبيا” مع مهمة المساعدة الثنائية والتزام أقوى من أجل تأسيس القدرات القوية للسيطرة على الإقليم.

وتأتي تصريحات جويريني، خلال حديثه في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، ضمن إطار استطلاع لتقصي الحقائق بشأن السياسة الإيطالية من أجل السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي، أنه من خلال التوقيع في ديسمبر على اتفاقية مع وزير الدفاع الليبي حينها صلاح الدين النمروش جرى إنشاء طاولة دائمة مع السلطات العسكرية الليبية لتحديد ومتابعة برامج التدريب، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع جويريني حديثه، أن الاتفاق يحدد مجالات للتعاون في مجال الصحة العسكرية والتدريب المتخصص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وذلك مع آفاق ضمان المؤسسات الليبية الدعم الضروري لإعادة تنظيم قواتها الأمنية الموحدة في المستقبل.

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