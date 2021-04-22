وكالة إيطالية: «الدفاع والهجرة والتنمية الاقتصادية» تتصدر مباحثات «المنقوش» في روما

أكدت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أنها علمت من مصادرها أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تبدأ اليوم الخميس زيارة رسمية لإيطاليا تستغرق يومين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتصدر ملفات الدفاع والهجرة والتنمية الاقتصادية تتصدر مباحثات «المنقوش» في روما.

وقالت الوكالة: “من المقرر أن يستقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الوزيرة الليبية في روما. ومن المتوقع عقد اجتماعات مع ممثلين آخرين للحكومة والبرلمان الإيطالي لإجراء محادثات في مجالات الدفاع والهجرة والتنمية الاقتصادية”.

وخلال زيارة المنقوش، التي هي الأولى في أوروبا على المستوى الثنائي بعد زيارة تونس في 8 أبريل، سيتم الاتفاق على الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الفنية الإيطالية الليبية المشتركة.

وهذا سيكون الاجتماع الخامس بين أعضاء السلطة التنفيذية الإيطالية والمؤسسات الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بعد الزيارة المزدوجة لدي مايو في 21 مارس على المستوى الثنائي ومع نظرائه الأوروبيين في 25 مارس. ثم زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في 6 أبريل ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي الاثنين الماضي.

والمنقوش التي تنحدر من بنغازي هي محامية وعملت محاضرًا جامعيًا وباحثًا حول قضايا كبناء السلام في مناطق النزاع، كما أن المنقوش أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في تاريخ ليبيا. وعملت في الماضي لصالح دول عربية وأجنبية في ليبيا في العديد من المشاريع القانونية والتفاوضية.