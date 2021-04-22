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بلدية زليتن تبدأ في مشروع تنقية مياه الصرف الصحي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية زليتن، البدء في مشروع تنقية مياه الصرف الصحي بمنطقة “ازدو”.

وبدأت شركة قمة الأندلس للمقاولات بتنفيذ الأعمال المدنية بمشروع استكمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأحواض تجميع المياه المتدفقة من شبكة الصرف الصحي بالبلدية.

وأوضحت بلدية زليتن، أن الأعمال المنجزة حتى الآن تنظيف الأحواض وإزالة طبقة الأسفلت وأعمال النجارة والتسليح .

وأشارت البلدية، إلى أن مدة تنفيذ المشروع 180 يوم وبإشراف إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالبلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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