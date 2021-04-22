بلدية زليتن تبدأ في مشروع تنقية مياه الصرف الصحي

أعلنت بلدية زليتن، البدء في مشروع تنقية مياه الصرف الصحي بمنطقة “ازدو”.

وبدأت شركة قمة الأندلس للمقاولات بتنفيذ الأعمال المدنية بمشروع استكمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأحواض تجميع المياه المتدفقة من شبكة الصرف الصحي بالبلدية.

وأوضحت بلدية زليتن، أن الأعمال المنجزة حتى الآن تنظيف الأحواض وإزالة طبقة الأسفلت وأعمال النجارة والتسليح .

وأشارت البلدية، إلى أن مدة تنفيذ المشروع 180 يوم وبإشراف إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالبلدية.

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