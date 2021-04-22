وزارة الاقتصاد تناقش خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة رئيس مجلس إدارة مشروع شبكة ليبيا للتجارة امحمد الدرويش، خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة والعراقيل التي تواجه استكمال المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع شارك فيه وكيل الوزارة المكلف وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب، إذ استعرض المجتمعون خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة خلال الثلاثة أعوام القادمة.

من جهته أكد الحويج على أن الوزارة تعمل على تفعيل دورها بالجهات التابعة لها وستتخذ كافة التدابير والإجراءات دعم إدارة مشروع شبكة ليبيا للتجارة حتى تتمكن من القيام بمهامها وتنفيذ شبكة ليبيا للتجارة والمشروعات المرتبطة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية