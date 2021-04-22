قفل محل لبيع “الزلابية” في “النجيلة” بسبب المخالفات الصحية | فيديو

قام مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة برفقة عناصر من جهاز الحرس البلدي بزيارة ميدانية إلى “سنفاز النجيلة”.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أن الجولة التفقدية، كشفت عددا من المخالفات داخل المحل.

وكشف المركز، أن النظافة العامة بالمحل سيئة جدا، وعدم الالتزام بالزي والمعدات والأواني المستخدمة بحالة سيئة وغير مطابقة للاشتراطات والتهوية سيئة جدا والمكان غير صحي وغير مناسب لتحضير أي مادة غذائية وانبعاث روائح كريهة داخل المكان.

وأضاف مركز الرقابة، وجود فتحات صرف صحي مفتوحة داخل مكان الإعداد والإضاءة سيئة جدا والمكان غير مطابق للاشتراطات الصحية ووجود الألوان محظورة استخدامها أثناء التحضير وأماكن حفظ المنتج غير مطابقة للاشتراطات.

وأضاف مركز الرقابة، أنه قام بقفل المكان وإحالة صاحب المعمل إلى الجهات الضبطية والمتمثلة في نقطة الحرس البلدي في المكتب.

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