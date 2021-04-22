المنقوش تبحث مع الصفدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي تعزيز العلاقات الثنائية خدمة للمصالح المشتركة.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الأردنية “بترا” وطالعته صحيفة المرصد، أكد الجانبان خلال اتصال هاتفي حرصهما على متابعة مخرجات اتصال هاتفي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في إطار تعزيز العلاقات المتينة التي تربط البلدين.

وجدد الصفدي ترحيب الأردن باستلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها، مع الأمنيات لها بالتوفيق والنجاح في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار وفق الخطوات التي توافق عليها الليبيون، مبينًا أن بلاده ستظل تقف إلى جانب ليبيا دعمًا لكل جهود التوصل للحل السياسي لحماية البلاد وتحقيق طموحات شعبها.

بدورها وضعت المنقوش الصفدي في صورة تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود توحيد المؤسسات ودور الحكومة الحالية في إدارة المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الانتخابات، مثمنة مواقف الأردن الداعمة للمسار السياسي المستهدف للخروج من الأزمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية