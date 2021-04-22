الزناتي يبحث مع منظمة الصحة العالمية آليات التعاون لتوفير لقاح كورونا ودعم ملف السرطان

ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الأربعاء إليزابيث هوف رئيس البعثة والممثلة عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بحضور بدر الدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وخالد عطية مدير مكتب التعاون الدولي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة آليات التعاون مع المنظمة، ووضع الضوابط التنظيمية للعمل؛ وذلك من خلال الرجوع والتنسيق مع وزارة الصحة كقناة رئيسية ووحيدة قبل الشروع في أي نشاط، فيما يخص إدارات الوزارة أو الجهات التابعة لها.

من جانبه، ثمن وزير الصحة المجهودات التي تقدم من قبل المنظمة، مشددًا على التزام المنظمة بالضوابط من أجل إعادة تنظيم آليات التعاون.

كما اشترط وزير الصحة على المنظمة ضرورة إعطاء العلم المسبق للوزارة حول كل ما يخص الإمدادات الطبية ومكان توزيعها.

وفيما يتعلق بملف وباء كورونا المستجد، وضع الزناتي وهوف آلية للتعاون فيما يخص توفير جرعات اللقاح عن طريق لجنة التطعيمات.

بدورها، أكدت هوف على دعمها الكامل لبرنامج مكافحة السرطان في ليبيا، مؤكدة سعي المنظمة لجلب المختصين إلى ليبيا للعمل معًا على تطوير استراتيجيات البرنامج.

ممثلة منظمة الصحة العالمية شددت على أن ليبيا عضو في منظمة الصحة العالمية، وأنها من الدول السباقة في دفع قيم الاشتراكات، مشيرةً إلى أن المنظمة ستسعى في تقديم المساعدة عند تعرض ليبيا لأي أزمة صحية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية