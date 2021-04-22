النعاس يوجه رسالة إلى مجلس النواب

وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، رسالة إلى مجلس النواب الليبي.

وقال النعاس في نص رسالته التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها: “صدر أمس بيان عن الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، تدعو فيه مجلس النواب إلى توضيح وسن القاعدة الدستورية قبل مطلع شهر يوليو المقبل، وهذا أيضا ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، وأقول: رغم أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو حق أصيل للشعب ورغم المحاولات الدؤوبة على مدى أكثر من ثلاث سنوات ونصف لعرقلة المسار الدستوري وحرمان الشعب الليبي من حقه الأصيل والدستوري، ولكن الحقيقة الدستورية واضحة وهي طالما أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب الليبي فإن ما تصدره يكون دستورا نافذا وفق ما اتفق عليه الفقه الدستوري والأساليب الديمقراطية الحديثة والمقارنة لصناعة الدساتير، ورسالتي إلى مجلس النواب واضحة هي: للخروج بقاعدة دستورية حقيقية نابعة من إرادة الشعب الليبي قبل يوليو 2021 يكون الحل الأنسب والشجاع هو إقرار مشروع الدستور كقاعدة دستورية متينة وصلبة لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وبذلك تكون المرحلة الجديدة مرحلة استقرار دستوري حقيقي، ويمكن خلالها العمل على إجراء الاستفتاء في المستقبل. نصيحتي لمجلس النواب: أرجو مراعاة مصلحة الوطن والمواطن واتخاذ هذا القرار الشجاع لإقرار دستور نابع من الشعب وما يعنيه ذلك من احترام إرادة الشعب وتأكيد سيادته وترسيخا لمبدأ الشعب مصدر السلطات”.