الخارجية الروسية تعلق على إرسال مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

علقت وزارة الخارجية الروسية على القرار 2570 الصادر أخيرا من مجلس الأمن الدولي، وتضمن الموافقة على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إرسال عناصر لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، بما لا يتجاوز 60 فردا غير مسلح، والمساعدة في عمل الآلية التي يقودها الليبيون، والموجهة لرصد الامتثال لنظام وقف الأعمال العدائية.

وقالت، في بيان أمس الأربعاء، إنها «دافعت عن الحاجة إلى صياغة أكثر وضوحا ودقة لتفويض مراقبي الأمم المتحدة، والتي تقتصر، كما طلب الليبيون أنفسهم، على احترام وقف إطلاق النار فقط».

وأكد البيان أن معايير المراقبة «يجب أن تكون مقبولة من الأطراف الليبية، التي تلعب دورا رئيسيا في هذه العملية، انطلاقا من حقيقة أن مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي رصد تنفيذ جميع جوانب اتفاق وقف إطلاق النار بين الليبيين المبرم في 23 أكتوبر الماضي، لا يمكن ولا ينبغي تضمينها».

وتابع: «سنواصل مساعدة الشعب الليبي بنشاط في تجاوز الأزمة السياسية الداخلية العميقة، الناجمة عن تدمير الدولة الليبية نتيجة التدخل الخارجي غير القانوني، على أساس تحقيق توافق وطني مع مراعاة المصالح الأساسية لجميع مكونات المجتمع الليبي».

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ودعا مجلس الأمن، في القرار الصادر 16 أبريل الجاري، حكومة الوحدة الوطنية «الموقتة» إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وطالب جميع الأطراف الليبية بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما حث جميع الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.

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